В Италии пятимесячный ребенок умер после процедуры обрезания
В Италии решение родителей самостоятельно провести пятимесячному ребенку обрезание в домашних условиях привело к трагедии. После операции малыш скончался.
Причиной смерти мальчика стала остановка сердца. Медики, прибывшие на вызов, пытались реанимировать ребенка, но все попытки оказались безуспешными.
Согласно данным итальянских СМИ, родители погибшего являются уроженцами Ганы. Они проживают в городе Скандиано. В семье, кроме пятимесячного малыша, скончавшегося после обрезания, воспитываются еще трое несовершеннолетних детей.
Обстоятельства трагедии расследуют местные правоохранители.
Причиной смерти мальчика стала остановка сердца. Медики, прибывшие на вызов, пытались реанимировать ребенка, но все попытки оказались безуспешными.
Согласно данным итальянских СМИ, родители погибшего являются уроженцами Ганы. Они проживают в городе Скандиано. В семье, кроме пятимесячного малыша, скончавшегося после обрезания, воспитываются еще трое несовершеннолетних детей.
Обстоятельства трагедии расследуют местные правоохранители.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:02