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В юном возрасте Юлия Началова казалась себе "недостаточно стройной"

В одном из своих интервью недавно ушедшая из жизни Юлия Началова говорила, что только с опытом поняла - идеальных людей не существует. Однако в юном возрасте певица была очень требовательна к себе, ведь считала, что является недостаточно стройной для стандартов красоты.
В юном возрасте Юлия Началова казалась себе "недостаточно стройной"

Российская исполнительница Юлия Началова ушла из жизни достаточно рано, на момент смерти ей было всего 38 лет. До этого в прессе писали, что она была срочно госпитализирована в одну из клиник столицы. Состояние знаменитости резко ухудшилось и ее искусственным способом ввели в состояние комы. Позже она скончалась от остановки сердца на фоне сепсиса. Об этом журналистам рассказал родитель певицы Виктор Васильевич.

В одном из последних интервью Юлия Началова успела рассказать о том, какие в свое время имела комплексы. Когда она была подростком, ей казалось, что ее формы далеки от стандартов красоты. Только с опытом звезда поняла, что идеальных людей не существует. Телеведущая признала, что на внешний вид каждой особи «прекрасного» пола влияют совершенно разные факторы. Она упомянула, что во время беременности набрала 35 килограммов и вовсе не переживала по этому поводу.

Со слов Виктора Васильевича, раньше его дочь часто изнуряла себя диетами. Об этом он рассказал на телевизионной программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Менялась артистка всегда ради своих возлюбленных. Первому мужу Дмитрию Ланскому нравились худые девушки, поэтому она пыталась ему нравиться. Позже Юлия Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина и родила ему дочь.

Недавно стало известно, что 12-летняя Вера Алдонина после смерти матери живет с бабушкой и дедушкой.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:59

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