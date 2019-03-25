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Дженнифер Лопес рассказала о бесполезности мужчин до 33 лет

Заявление актрисы Дженнифер Лопес разозлило пользователей интернета о ненадобности мужчин до 33 лет. Соответственные слова звезды можно услышать в одном из роликов на YouTube.
Дженнифер Лопес рассказала о бесполезности мужчин до 33 лет

Данный ролик набирает все большую популярность в Сети, хотя он мог так и остаться незамеченным, если бы не внимательный юзер, услышавший скандальное высказывание Лопес в записи, снятой в сотрудничестве с приложением для знакомств.

Его суть в том, чтобы Джей Ло оказала помощь певице Брук разыскать себе молодого человека, делясь при этом полезными советами. Лопес, выбирая парней среди пользователей портала, предложила отказывать всем кандидатам, которые не достигли 33-летнего возраста, потому как, по ее мнению, они являются бесполезными.

Пользователь мировой Сети возмущенно поинтересовался, в каком возрасте женщины становятся полезными, на что другой читатель иронично заметил, что в мире толерантности и терпимости такое заявление в адрес женщин вызвало бы возмущение и вмешательство ООН.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:38

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