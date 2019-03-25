АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Фекальные бактерии обнаружены на сенсорных экранах в McDonald's
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ольга Бузова раскритикована в Сети за публикацию подробностей с дня рождения матери

Певица Ольга Бузова жёстко раскритикована в Сети за публикацию всех подробностей со дня рождения собственной матери. Звезда «Дома-2» 24 марта несколько раз выкладывала не только свежие снимки, но и видео в Stories о том, как прогуливается с именинницей по Барселоне.
Ольга Бузова раскритикована в Сети за публикацию подробностей с дня рождения матери

Ольга Бузова накануне отпраздновала день рождения своей матери, которую в качестве подарка повезла в Барселону. Певица с самого утра начала публиковать в своём Instagram снимки с родительницей, а также рассказывать фолловерам, какие у них планы на этот день.
Ольга Бузова раскритикована в Сети за публикацию подробностей с дня рождения матери

Кроме того, звезда «Дома-2» решила не останавливаться даже после того, как началась их совместная с матерью развлекательная программа. Следящие за её обновлениями в социальной Сети пользователи жёстко раскритиковали Ольгу Бузову за публикацию всех подробностей с дня рождения матери. По мнению фолловеров, певица забыла, что это не её праздники и совсем даже не публичное мероприятие, а время с самым дорогим и близким на свете человеком.
Ольга Бузова раскритикована в Сети за публикацию подробностей с дня рождения матери

Хейтеры даже придумали для Ольги Бузовой, а точнее для её желания всё публиковать в Сеть, собственный диагноз - «звезда головного мозга». Такое высказывание комментаторов в адрес ведущей «Дома-2» поддержали многие подписчики, согласившись, что та рассказывает в Instagram абсолютно всё о своей жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роскосмос анонсировал создание первого
Астрономы: Юпитер мог сформироваться
Анфиса Чехова показала идеальные формы
Инсайдер: Samsung Galaxy Note 10
В Москве мужчина умер в квартире
Миссия к Тритону: NASA планирует
Ученые: Фекальные бактерии обнаружены
Ferrari выпустил эксклюзивный
В Сети упрекнули Дмитрия Тарасова, не
Ольга Бузова раскритикована в Сети за
Ольга Бузова в Instagram заявила, что
Елена Беркова в интервью воздержалась
Huawei выпустила смартфоны Enjoy 9e и
Ученые: Человечеству угрожает
Дисплей Sony Xperia 1 постоянно будет
Ученые из США обнаружили связь между
Сын Михаила Трухина страдал от
Apple представит новый игровой сервис
Яна Рудковская заработала на первую
В Индии полиция задержала
«Готовлю домашнего массажиста»: Эвелина
София Ротару посетила день рождения
АвтоВАЗ проведёт обновление автомобиля
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Учёные: Помощь в уходе за потомством
Сергей Шнуров планирует больше времени
Подписка на видеосервис компании Apple
Располневшая звезда «Дома-2» Дарья
"Есть все, но в меру": Виктория
Британские учёные открыли ген богатства
Просмотреть все новости