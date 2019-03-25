Ольга Бузова раскритикована в Сети за публикацию подробностей с дня рождения матери





Ольга Бузова накануне отпраздновала день рождения своей матери, которую в качестве подарка повезла в Барселону. Певица с самого утра начала публиковать в своём Instagram снимки с родительницей, а также рассказывать фолловерам, какие у них планы на этот день.Кроме того, звезда «Дома-2» решила не останавливаться даже после того, как началась их совместная с матерью развлекательная программа. Следящие за её обновлениями в социальной Сети пользователи жёстко раскритиковали Ольгу Бузову за публикацию всех подробностей с дня рождения матери. По мнению фолловеров, певица забыла, что это не её праздники и совсем даже не публичное мероприятие, а время с самым дорогим и близким на свете человеком.Хейтеры даже придумали для Ольги Бузовой, а точнее для её желания всё публиковать в Сеть, собственный диагноз - «звезда головного мозга». Такое высказывание комментаторов в адрес ведущей «Дома-2» поддержали многие подписчики, согласившись, что та рассказывает в Instagram абсолютно всё о своей жизни.