Астрономы: Юпитер мог сформироваться намного дальше от Солнца
Астрономы предполагают, что Юпитер мог возникнуть намного дальше от Солнца, нежели считалось ранее, а потом переместиться на ту позицию, где находится ныне. Так считают ученые из Швеции.
Ныне самая большая планета Солнечной системы находится на расстоянии 780 миллионов километров от светила, но так могло быть не всегда. Гигант, вероятно, сформировался в районе, где сейчас располагается пояс астероидов, а после переместился на иную орбиту. Не исключается, что вначале он приблизился к Солнцу на дистанцию 1,5 астрономических единиц, а далее «перешел» на текущую позицию.
Научные сотрудники Лундского университета полагают, что сначала Юпитер являлся ледяным астероидом, а через три миллиона лет гравитация окружавших его газов переместила объект туда, где он находится и сегодня. Эксперты изучили материалы по троянским астероидам планеты - двум группам космических камней, которые передвигаются вокруг светила по тому маршруту, что и сама планета.
Одна из них сосредоточилась под планетой, а другая позади, но при этом во фронтальной - на 50% больше астероидов, чем в иной, и причину этому астрономы пока объяснить не в состоянии. Дальнейшие симуляции продемонстрировали, что это может быть итогом «полета» Юпитера из того пункта, где он располагался прежде, к текущему на орбите.
Ныне самая большая планета Солнечной системы находится на расстоянии 780 миллионов километров от светила, но так могло быть не всегда. Гигант, вероятно, сформировался в районе, где сейчас располагается пояс астероидов, а после переместился на иную орбиту. Не исключается, что вначале он приблизился к Солнцу на дистанцию 1,5 астрономических единиц, а далее «перешел» на текущую позицию.
Научные сотрудники Лундского университета полагают, что сначала Юпитер являлся ледяным астероидом, а через три миллиона лет гравитация окружавших его газов переместила объект туда, где он находится и сегодня. Эксперты изучили материалы по троянским астероидам планеты - двум группам космических камней, которые передвигаются вокруг светила по тому маршруту, что и сама планета.
Одна из них сосредоточилась под планетой, а другая позади, но при этом во фронтальной - на 50% больше астероидов, чем в иной, и причину этому астрономы пока объяснить не в состоянии. Дальнейшие симуляции продемонстрировали, что это может быть итогом «полета» Юпитера из того пункта, где он располагался прежде, к текущему на орбите.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:33