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Астрономы: Юпитер мог сформироваться намного дальше от Солнца

Астрономы предполагают, что Юпитер мог возникнуть намного дальше от Солнца, нежели считалось ранее, а потом переместиться на ту позицию, где находится ныне. Так считают ученые из Швеции.
Астрономы: Юпитер мог сформироваться намного дальше от Солнца

Ныне самая большая планета Солнечной системы находится на расстоянии 780 миллионов километров от светила, но так могло быть не всегда. Гигант, вероятно, сформировался в районе, где сейчас располагается пояс астероидов, а после переместился на иную орбиту. Не исключается, что вначале он приблизился к Солнцу на дистанцию 1,5 астрономических единиц, а далее «перешел» на текущую позицию.

Научные сотрудники Лундского университета полагают, что сначала Юпитер являлся ледяным астероидом, а через три миллиона лет гравитация окружавших его газов переместила объект туда, где он находится и сегодня. Эксперты изучили материалы по троянским астероидам планеты - двум группам космических камней, которые передвигаются вокруг светила по тому маршруту, что и сама планета.

Одна из них сосредоточилась под планетой, а другая позади, но при этом во фронтальной - на 50% больше астероидов, чем в иной, и причину этому астрономы пока объяснить не в состоянии. Дальнейшие симуляции продемонстрировали, что это может быть итогом «полета» Юпитера из того пункта, где он располагался прежде, к текущему на орбите.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:33

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