Ученые: Компенсация недосыпания в выходные дни невозможна





Проводя довольно большое время на работе, люди очень устают. Ежедневный недосып дает о себе знать. Сильная усталость, снижение трудоспособности. И приходя домой после работы, тоже есть чем заняться: бытовые дела, дети, друзья, работа и многое другое. Чтобы успеть сделать все, что запланировано, они забирают положенное время для отдыха.Постоянное нарушение режима сна приводит к уменьшению выработки мелатонина, который несет ответственность за человеческий сон. Если недосыпание происходит постоянно, то со временем у людей начинаются проблемы с засыпанием.Ученые провели ряд исследований на тему качества сна и сделали выводы, что компенсация недосыпания в выходные дни невозможна. В эксперименте участвовали 36 человек молодого возраста. Из них сделали 3 группы, у которых были разные графики. Первая группа спала по 9 часов в сутки, вторая - всего 5 часов, а третья группа, которая спала ежедневно по 5 часов, также имела возможность спать в выходные дни без ограничений во времени.Результаты этих исследований опубликовал журнал Current Biology, где написано, что у группы людей, которые спали в выходные без ограничения, явно снизилась чувствительность к инсулину, а это, как известно, может спровоцировать развитие сахарного диабета. По этим данным, сон в выходные дни не может компенсировать недосыпание в будние.Как говорит профессор Кеннет Райт, один из ученых, проводивших исследования, лучшее решение для восстановления сил в течении трудового дня - это короткий сон в обед. Чтобы сон ночью был максимально здоровым и качественным, нужно не забывать важные и простые правила: шумоизоляция, светоизоляция и обязательное проветривание помещения перед сном.