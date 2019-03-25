Миссия к Тритону: NASA планирует исследовать самое холодное место Солнечной системы





Зонд новейшего образцы должен будет сделать снимки самой крупной из 14 лун Нептуна, изучить ее поверхность и определить химический состав атмосферы. В случае обнаружения на Тритоне следов влаги он станет приоритетной целью для будущих экспедиций NASA.Ученые до сих пор не уверены в происхождении спутника. Некоторые специалисты предполагают, что изначально объект находился в поясе Койпера, а миллиард лет назад его «захватила» гравитация Нептуна. На единственных снимках Тритона, сделанных «Вояжером-2» в 1989 году, эксперты увидели наличие на луне самой дальней планеты гейзеров, извергающих азот.Температура на спутнике Нептуна опускается до отметки -235 градусов по Цельсию, однако там может присутствовать вода в жидком виде из-за входящего в состав океана аммиака. Исследование Тритона приблизит к пониманию процесса формирования океанских миров Солнечной системы.