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Миссия к Тритону: NASA планирует исследовать самое холодное место Солнечной системы

Руководство NASA готовит новую космическую миссию, направленную на исследование самого холодного объекта Солнечной системы – спутника Нептуна Тритона. К небесному телу планируют отправить специальный корабль Trident («Трезубец») с фотоаппаратурой на борту.
Миссия к Тритону: NASA планирует исследовать самое холодное место Солнечной системы

Зонд новейшего образцы должен будет сделать снимки самой крупной из 14 лун Нептуна, изучить ее поверхность и определить химический состав атмосферы. В случае обнаружения на Тритоне следов влаги он станет приоритетной целью для будущих экспедиций NASA.

Ученые до сих пор не уверены в происхождении спутника. Некоторые специалисты предполагают, что изначально объект находился в поясе Койпера, а миллиард лет назад его «захватила» гравитация Нептуна. На единственных снимках Тритона, сделанных «Вояжером-2» в 1989 году, эксперты увидели наличие на луне самой дальней планеты гейзеров, извергающих азот.

Температура на спутнике Нептуна опускается до отметки -235 градусов по Цельсию, однако там может присутствовать вода в жидком виде из-за входящего в состав океана аммиака. Исследование Тритона приблизит к пониманию процесса формирования океанских миров Солнечной системы.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:08

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