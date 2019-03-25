Александр Серов: «Тесты ДНК меня не интересуют. Это фальсификация!»

«Пожелаю себе, чтобы я вышел из депрессии, избавился от всех невзгод, которые меня преследуют: то сломал ногу, то упал и стукнулся головой об лед. Я бы мечтал, чтобы все это осталось в прошлом и, чтобы я больше не попадал в конфузные ситуации», — рассказал Александр Серов.





Как и коллеги по сцене, Александр Серов готовится к юбилейному туру, посвященному его дню рождения. Праздник певец решил не устраивать, отметив памятный день в тишине. Исполнитель отмечает, сейчас он полон сил и энергии, репетирует новую программу и переживает "вторую молодость".По поводу периодически появляющихся внебрачных детей исполнитель подчеркивает, он не верит фальсификациям, а все эти люди не имеют к его жизни никакого отношения. Тем не менее, Мишель, по словам Серова, - его единственная наследница. Сейчас она активно занимается сольной карьерой, в чем ей помогает звездный отец.