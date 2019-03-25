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Александр Серов: «Тесты ДНК меня не интересуют. Это фальсификация!»

Александр Серов отметил 65-летие, певец подчеркнул, что он полон сил и энергии, однако веру в брак потерял и больше не свяжет себя узами брака. также исполнитель отметил, что не верит в результаты ДНК-тестов, называя их фальсификацией.
Александр Серов: «Тесты ДНК меня не интересуют. Это фальсификация!»

Как и коллеги по сцене, Александр Серов готовится к юбилейному туру, посвященному его дню рождения. Праздник певец решил не устраивать, отметив памятный день в тишине. Исполнитель отмечает, сейчас он полон сил и энергии, репетирует новую программу и переживает "вторую молодость".
«Пожелаю себе, чтобы я вышел из депрессии, избавился от всех невзгод, которые меня преследуют: то сломал ногу, то упал и стукнулся головой об лед. Я бы мечтал, чтобы все это осталось в прошлом и, чтобы я больше не попадал в конфузные ситуации», — рассказал Александр Серов.

По поводу периодически появляющихся внебрачных детей исполнитель подчеркивает, он не верит фальсификациям, а все эти люди не имеют к его жизни никакого отношения. Тем не менее, Мишель, по словам Серова, - его единственная наследница. Сейчас она активно занимается сольной карьерой, в чем ей помогает звездный отец.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:06

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