Яна Рудковская заработала на первую машину в 19 лет

Яна Рудковская выставила снимок, где изображен шикарный внедорожник. В Штутгарте был представлен усовершенствованный, более продвинутый Porsche Cayenne Coupe, - прокомментировала свои фото супруга Евгения Плющенко. Бренд Porsche пополнил свою коллекцию новым спортивным кроссовером. Поставка новой модели авто ожидается в России.Рудковская говорит, что ей повезло в 19 лет купить свой первый автомобиль и очень хочет одной из первых в России протестировать новый Cayenne Coupe. Она также интересуется у подписчиков, о каких машинах мечтают они. Поклонники называют Porsche мечтой и публикуют комментарии о своих предпочтениях под фото Рудковской. У многих поклонников первыми были авто отечественного производства.