АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Яна Рудковская заработала на первую машину в 19 лет

Музыкальный продюсер поделилась с поклонниками и фанатами, что приобрела свое первое авто в 19 лет. Об этом Рудковская поместила публикацию на своей странице Instagram.
Яна Рудковская заработала на первую машину в 19 лет

Яна Рудковская выставила снимок, где изображен шикарный внедорожник. В Штутгарте был представлен усовершенствованный, более продвинутый Porsche Cayenne Coupe, - прокомментировала свои фото супруга Евгения Плющенко. Бренд Porsche пополнил свою коллекцию новым спортивным кроссовером. Поставка новой модели авто ожидается в России.

Рудковская говорит, что ей повезло в 19 лет купить свой первый автомобиль и очень хочет одной из первых в России протестировать новый Cayenne Coupe. Она также интересуется у подписчиков, о каких машинах мечтают они. Поклонники называют Porsche мечтой и публикуют комментарии о своих предпочтениях под фото Рудковской. У многих поклонников первыми были авто отечественного производства.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из США обнаружили связь между
Сын Михаила Трухина страдал от
Apple представит новый игровой сервис
Яна Рудковская заработала на первую
В Индии полиция задержала
«Готовлю домашнего массажиста»: Эвелина
София Ротару посетила день рождения
АвтоВАЗ проведёт обновление автомобиля
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Учёные: Помощь в уходе за потомством
Сергей Шнуров планирует больше времени
Подписка на видеосервис компании Apple
Располневшая звезда «Дома-2» Дарья
"Есть все, но в меру": Виктория
Британские учёные открыли ген богатства
LADA 4х4 «Нива» превратили в
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу
Александр Буйнов накануне дня рождения
Учёные: Появление морщин связано с
"Прибавила в возрасте": Молодую пассию
Ольга Бузова не захотела принимать
«Я не звезда»: Лолита рассказала о
В тюнинг-ателье RevoZport представили
Юлия Савичева перестала общаться с
Ford представит пикап F-150 Raptor на
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после
Дочь Виктории Бони заняла первое место
«Королева комедии» Тамара Носова
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Просмотреть все новости