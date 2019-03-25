Яна Рудковская заработала на первую машину в 19 лет
Музыкальный продюсер поделилась с поклонниками и фанатами, что приобрела свое первое авто в 19 лет. Об этом Рудковская поместила публикацию на своей странице Instagram.
Яна Рудковская выставила снимок, где изображен шикарный внедорожник. В Штутгарте был представлен усовершенствованный, более продвинутый Porsche Cayenne Coupe, - прокомментировала свои фото супруга Евгения Плющенко. Бренд Porsche пополнил свою коллекцию новым спортивным кроссовером. Поставка новой модели авто ожидается в России.
Рудковская говорит, что ей повезло в 19 лет купить свой первый автомобиль и очень хочет одной из первых в России протестировать новый Cayenne Coupe. Она также интересуется у подписчиков, о каких машинах мечтают они. Поклонники называют Porsche мечтой и публикуют комментарии о своих предпочтениях под фото Рудковской. У многих поклонников первыми были авто отечественного производства.
Яна Рудковская выставила снимок, где изображен шикарный внедорожник. В Штутгарте был представлен усовершенствованный, более продвинутый Porsche Cayenne Coupe, - прокомментировала свои фото супруга Евгения Плющенко. Бренд Porsche пополнил свою коллекцию новым спортивным кроссовером. Поставка новой модели авто ожидается в России.
Рудковская говорит, что ей повезло в 19 лет купить свой первый автомобиль и очень хочет одной из первых в России протестировать новый Cayenne Coupe. Она также интересуется у подписчиков, о каких машинах мечтают они. Поклонники называют Porsche мечтой и публикуют комментарии о своих предпочтениях под фото Рудковской. У многих поклонников первыми были авто отечественного производства.
ШоуБиз
Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 13:38