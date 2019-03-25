Дочь Виктории Бони заняла первое место в соревнованиях по художественной гимнастике в Италии

«Викусь, примите с Анджелиной мои поздравления! Сразу видно, что девочка - копия мама», «Круто! Я как раз болела за вас! Поздравляю! Продолжайте в том же духе», - продолжают писать в Сети.

По словам телезнаменитости, она очень гордится своей 7-летняя дочерью, которая в таком юном возрасте уже делает первые успехи.На выходных, а если быть точнее, 23 марта наследница Виктории принимала участие в соревнованиях по художественной гимнастике среди детей. Боня очень переживала за Анджелину Летицию, поэтому попросила своих поклонников поддержать малышку.Спустя несколько часов звезда «Дома-2» поспешила сообщить подписчикам, что очень гордится своей дочерью, ведь она заняла первое место. Виктория опубликовала у себя на страничке в Instagram свежие Stories, на которых ее 7-летняя спортсменка запечатлена на пьедестале.Нужно сказать, что фанаты Бони поспешили поздравить свою любимицу и ее наследницу с таким значительным достижением. Один за другим интернет-пользователи принялись буквально забрасывать Викторию приятными сообщениями и комментариями.К слову, Виктория ранее не единожды отмечала, что хочет быть примером для своей единственной дочери, поэтому в свое время и решилась стать участницей телешоу «Без страховки» и «Вышка».