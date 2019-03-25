Ученые: Первые отличия в мозге женщин и мужчин проявляются еще в утробе





Ученые проанализировали связь между мозгом и полом ребенка. Для этого они провели сканирование 118 плодов во втором триместре беременности. Важное отличие - это возможность соединения через отдаленные участки. Мозг женского пола создает «дальние сети», в то время как мужской в большей степени подтвержден влиянию окружающего мира, нежели биологическим процессам.По словам профессора Джины Риппон, эти выводы ученых необоснованны и преждевременны. Напомним, что нейробиолог выпустила книгу «Гендерный мозг», где описывается одно из бесчисленных исследований человеческого мозга, объявленных как «наконец-то» объясняющее разницу между мужчинами и женщинами.