АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ученые: Первые отличия в мозге женщин и мужчин проявляются еще в утробе

Различия в мозге мужчин и женщин впервые показывают себя еще в утробе мамы. Об этом сообщили ученые из университета Лангоне. Материалы с описанием исследований предоставило издание Developmental Cognitive Neuroscience.
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и мужчин проявляются еще в утробе

Ученые проанализировали связь между мозгом и полом ребенка. Для этого они провели сканирование 118 плодов во втором триместре беременности. Важное отличие - это возможность соединения через отдаленные участки. Мозг женского пола создает «дальние сети», в то время как мужской в большей степени подтвержден влиянию окружающего мира, нежели биологическим процессам.

По словам профессора Джины Риппон, эти выводы ученых необоснованны и преждевременны. Напомним, что нейробиолог выпустила книгу «Гендерный мозг», где описывается одно из бесчисленных исследований человеческого мозга, объявленных как «наконец-то» объясняющее разницу между мужчинами и женщинами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 11:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LADA 4х4 «Нива» превратили в
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу
Александр Буйнов накануне дня рождения
Учёные: Появление морщин связано с
"Прибавила в возрасте": Молодую пассию
Ольга Бузова не захотела принимать
«Я не звезда»: Лолита рассказала о
В тюнинг-ателье RevoZport представили
Юлия Савичева перестала общаться с
Ford представит пикап F-150 Raptor на
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после
Дочь Виктории Бони заняла первое место
«Королева комедии» Тамара Носова
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Блогер Лена Миро обвинила звезд в
Учёные: Тромбоциты способны добавлять
Ученые: Таинственный красный шторм
"Не зацикливался на этом": Константин
Составлен ТОП-5 доступных трехрядных
Экс-муж актрисы «Универа» Ольги
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с
Опубликован пресс-рендер Motorola One
В Германии специалисты высоко оценили
Ученые: Ночной свет провоцирует
Министерство образования и науки РФ
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович
Российские инспекторы совершат
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев
Компания Apple начала трансляцию
Просмотреть все новости