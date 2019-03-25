"Не зацикливался на этом": Константин Хабенский рассказал о своей реакции на отказ «Оскара» от «Собибора»

Лента Константина Хабенского повествует о концентрационном лагере «Собибор» в Польше, где советским лейтенантом против фашистских поработителей было организовано восстание, которое оказалось единственно успешным в истории Второй мировой войны. Когда кинодрама появилась в лонг-листе «Оскара», фанаты и коллеги актёра не сомневались в её полной победе, однако фильм всё-таки не прошёл в короткий список, премия же досталась мексиканской картине «Рома» Альфонсо Куарона.Зачастую Константин Хабенский отказывается давать интервью, но недавно он сделал исключение и поделился с корреспондентами издания РБК своим отношением к данной ситуации. Артист спокойно ответил, что он не стал тогда зацикливаться на поражении фильма, но вместо этого сосредоточился на размышлениях о своих дальнейших планах. То, что «Собибор» оказался в лонг-листе, это уже довольно хорошо, отметил кинозвезда, добавив, что всё же был бы очень рад, если бы лента в итоге получила «Оскар».