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Учёные: Тромбоциты способны добавлять мозгу нейронов

Учёные выяснили, что тромбоциты способны добавлять мозгу нейронов. Исследователи Дрезденского технологического университета провели анализ состава крови у мышей, бегающих 4 дня подряд долгое время в беличьем колесе.
Учёные: Тромбоциты способны добавлять мозгу нейронов

У них во время бега увеличивался уровень белков, связанных с тромбоцитами, которых у более «спортивных» грызунов было больше. В свою очередь тромбоциты и белки стимулировали деление стволовых нервных клеток гиппокампа. В данном центре памяти всю жизнь появляются новые нейроны. Исследователи выяснили, что прирост нервных клеток будет больше, если брать тромбоциты у тренировавшихся животных (150% против 136%).

Раньше исследователи смогли выяснить, что физическая нагрузка способна активировать тромбоциты также у людей. Между тем, у мышей раны стимулируют возникновение новых нейронов. Учёные это связывают с тем, что тромбоциты кроме остановки кровотечения действуют также на мозг.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:36

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