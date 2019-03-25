Учёные: Тромбоциты способны добавлять мозгу нейронов





У них во время бега увеличивался уровень белков, связанных с тромбоцитами, которых у более «спортивных» грызунов было больше. В свою очередь тромбоциты и белки стимулировали деление стволовых нервных клеток гиппокампа. В данном центре памяти всю жизнь появляются новые нейроны. Исследователи выяснили, что прирост нервных клеток будет больше, если брать тромбоциты у тренировавшихся животных (150% против 136%).Раньше исследователи смогли выяснить, что физическая нагрузка способна активировать тромбоциты также у людей. Между тем, у мышей раны стимулируют возникновение новых нейронов. Учёные это связывают с тем, что тромбоциты кроме остановки кровотечения действуют также на мозг.