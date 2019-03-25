Ученые: Ночной свет провоцирует распространение рака груди на кости
Ночной свет зарубежные специалисты считают чрезвычайно опасным. Тусклое освещение, как показывают исследования, способствует распространению рака груди на кости.
Об этом эксперты рассказали на ежегодном форуме Эндокринного общества ENDO-2019, состоявшемся в Новом Орлеане. Специалисты привели полученные в ходе тематической научной работы доказательства, свидетельствующие о нарушении кровообращения под воздействием ночного света. Разлад циркуляции крови повышает риск развития метастазов онкологии молочной железы и распространения их на кости.
Открытие авторы исследования считаю крайне важным, так как многие пациенты, страдающие раком груди, из-за стресса и бессонницы подвергаются воздействию тусклого света. Его источником может являться приглушенное освещение в спальне или включенный мобильный телефон. Очень опасна для здоровья работа в ночные смены. Специалисты планируют продолжить исследования и найти способ борьбы с прогрессированием метастазов онкологии груди в кости.
Об этом эксперты рассказали на ежегодном форуме Эндокринного общества ENDO-2019, состоявшемся в Новом Орлеане. Специалисты привели полученные в ходе тематической научной работы доказательства, свидетельствующие о нарушении кровообращения под воздействием ночного света. Разлад циркуляции крови повышает риск развития метастазов онкологии молочной железы и распространения их на кости.
Открытие авторы исследования считаю крайне важным, так как многие пациенты, страдающие раком груди, из-за стресса и бессонницы подвергаются воздействию тусклого света. Его источником может являться приглушенное освещение в спальне или включенный мобильный телефон. Очень опасна для здоровья работа в ночные смены. Специалисты планируют продолжить исследования и найти способ борьбы с прогрессированием метастазов онкологии груди в кости.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:35