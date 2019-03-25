Ученые: Ночной свет провоцирует распространение рака груди на кости





Об этом эксперты рассказали на ежегодном форуме Эндокринного общества ENDO-2019, состоявшемся в Новом Орлеане. Специалисты привели полученные в ходе тематической научной работы доказательства, свидетельствующие о нарушении кровообращения под воздействием ночного света. Разлад циркуляции крови повышает риск развития метастазов онкологии молочной железы и распространения их на кости.Открытие авторы исследования считаю крайне важным, так как многие пациенты, страдающие раком груди, из-за стресса и бессонницы подвергаются воздействию тусклого света. Его источником может являться приглушенное освещение в спальне или включенный мобильный телефон. Очень опасна для здоровья работа в ночные смены. Специалисты планируют продолжить исследования и найти способ борьбы с прогрессированием метастазов онкологии груди в кости.