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Ученые: Ночной свет провоцирует распространение рака груди на кости

Ночной свет зарубежные специалисты считают чрезвычайно опасным. Тусклое освещение, как показывают исследования, способствует распространению рака груди на кости.
Ученые: Ночной свет провоцирует распространение рака груди на кости

Об этом эксперты рассказали на ежегодном форуме Эндокринного общества ENDO-2019, состоявшемся в Новом Орлеане. Специалисты привели полученные в ходе тематической научной работы доказательства, свидетельствующие о нарушении кровообращения под воздействием ночного света. Разлад циркуляции крови повышает риск развития метастазов онкологии молочной железы и распространения их на кости.

Открытие авторы исследования считаю крайне важным, так как многие пациенты, страдающие раком груди, из-за стресса и бессонницы подвергаются воздействию тусклого света. Его источником может являться приглушенное освещение в спальне или включенный мобильный телефон. Очень опасна для здоровья работа в ночные смены. Специалисты планируют продолжить исследования и найти способ борьбы с прогрессированием метастазов онкологии груди в кости.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:35

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