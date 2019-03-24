Ученые: Идеальная осанка является лучшей защитой от стресса





Данное требование относится к случаям выступлений перед большой аудиторией, в том числе это касается студентов и спортсменов. Ровная осанка, считают специалисты, помогает быстро снять стресс и привести мысли в порядок. Группа ученых государственного университета в Сан-Франциско провела эксперимент. В него пригласили 125 студентов, волонтеров попросили 15 минут выполнять несложные математические расчёты. В ходе опытов участникам предложили либо сидеть в удобной для них позе, в том числе сгорбившись, либо поддерживать идеальную осанку.На протяжении опыта добровольцы заявили, что выполнять математические тесты им было легче, держа спину прямо. Сутулость, считают авторы исследования, усиливает чувство тревожности, головной мозг не может мыслить ясно. Сгорбленная поза пробуждает в мозге отрицательные воспоминания, наступает блокировка его работы. В ходе выполнения заданий такие люди с большим трудом решали математические задачи.Прямую спину необходимо держать музыкантам, спортсменом и публичным ораторам, это же относится и к людям, работающим за столом. При прямой спине пропадает неуверенность в своих способностях.