В Сети опубликовали видео гоночного заезда между Mazda 3 и Lada Granta





В российской модели мощность силового агрегата была увеличена с 87 лошадок до 145 л.с. Данные показатели специалисты смогли достичь за счёт проточки блока цилиндров, а также замены выпускной системы. Все проделанные модификации позволили транспортному средству разгонятся до первой сотни за 8,7 секунд. В свою очередь Mazda 3 получила ряд доработок выхлопной системы.Между японской и российской версией провели два заезда. В обоих случаях первым пришёл российский автомобиль.