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В Сети опубликовали видео гоночного заезда между Mazda 3 и Lada Granta

В интернете опубликовали видео, демонстрирующее гоночный заезд между транспортными средствами версии Mazda 3, а также Lada Granta. Перед данным заездом модификацию Granta хорошо прокачали.
В Сети опубликовали видео гоночного заезда между Mazda 3 и Lada Granta

В российской модели мощность силового агрегата была увеличена с 87 лошадок до 145 л.с. Данные показатели специалисты смогли достичь за счёт проточки блока цилиндров, а также замены выпускной системы. Все проделанные модификации позволили транспортному средству разгонятся до первой сотни за 8,7 секунд. В свою очередь Mazda 3 получила ряд доработок выхлопной системы.

Между японской и российской версией провели два заезда. В обоих случаях первым пришёл российский автомобиль.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:11

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