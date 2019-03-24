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На рендере смартфон Moto Z4 имеет одиночный модуль основной камеры

Компания Motorola развивает линейку Z, весной ожидается выход нового смартфона Z4. В Сети разместили рендер ожидаемого гаджета, он получил одиночный модуль основной камеры модели IMX586 от Sony.
На рендере смартфон Moto Z4 имеет одиночный модуль основной камеры

Производитель представил в августе 2018 года флагманский смартфон Z3, изделие позиционировалось как первый массовый гаджет, поддерживающий сети 5G. Для этого предложили сменный модуль. Девайс не получил большую популярность, вместе с тем компания намерена и далее обновлять линейку Moto Z. В мае ожидают премьеру смартфона модели Z4. Во Всемирной сети разместили рендер новинки, изображение нового гаджета опубликовал интернет-ресурс 91mobiles на правах эксклюзивности. Вместе с тем заявлено, что смартфон получит именно такой внешний вид.

Эксперты отмечают, что сзади установлен массивный блок, специалисты оборудовали девайс одиночным модулем основной камеры. Им, предположительно, станет датчик Sony IMX586 на 48-мегапикселей.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:41

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