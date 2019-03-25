Валерия назвала плазмолифтинг своей любимой косметологической процедурой

Свой пост певица сопроводила снимком, сделанным в кабинете специалиста после проделанных манипуляций с ее лицом. Валерия пожаловалась на нехватку времени на регулярные походы к косметологу. Из-за напряженного рабочего графика звезде не удается по полгода вырваться к мастеру, а когда получается выкроить время для процедур по уходу за внешностью, артистка предпочитает плазмолифтинг. Звезда после него видит мгновенный омолаживающий эффект и чувствует себя «обновленной».Валерия планирует «закрепить» результат. Косметолог, обслуживающая знаменитость в течение пяти лет, посоветовала ей провести ряд манипуляций с использованием различной аппаратуры. Поклонницы звезды заинтересовались плазмолифтингом и попросили в подробностях рассказать об этой омолаживающей процедуре. Многие заметили, после посещения специалиста Валерия действительно выглядит посвежевшей.