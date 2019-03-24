Компания Honor выпустила Honor 10i среднего уровня с тройной камерой





Новинка ориентирована на молодежную аудиторию, желающую за адекватную цену получить быстрый и мощный аппарат с продвинутыми камерами. Honor 10i имеет градиентную переливающуюся крышку. Модель обладает 6,21-дюймовым дисплеем на 2340х1080 рх, модным каплевидным вырезом под фронтальную камеру на 32 Мп. Устройство работает на основе чипа Kirin 710. Honor 10i получил ОЗУ на 4 Гб, а также ПЗУ на 128 Гб. Смартфон оснащается модулем NFC, адаптерами Bluetooth 4.2, Wi-Fi, приемником GPS, аккумуляторной батареей на 3400 мАч.Устройство поддерживает технологию GPU Turbo 2.0, имеет оболочку EMUI 9.0, ОС Android 9.0 Pie. Стоит выделить в аппарате тройную основную камеру 24 Мп (f/1.8)/ 8 Мп (f/2.4)/ 2 Мп (f/2.4). Предзаказы в России на Honor 10i начались 22 марта.