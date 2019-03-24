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Настя Каменских рассказала о воспоминаниях непростого детства

Украинская pop и R’n’B певица Настя Каменских рассказала о воспоминаниях своего непростого детства. В ее планах написать книгу по мотивации.
Настя Каменских рассказала о воспоминаниях непростого детства

Этой весной Настя Каменских отметит свой 32-ой день рождения. Недавно она делилась мыслями о собственном творчестве, говоря, что считает себя обычным человеком, а не звездой. Ее популярность - лишь работа для нее.

Также исполнительница упомянула свое прошлое, и рассказала о воспоминаниях из детства. Ее семья была обычной, у которой время от времени были денежные трудности. Часто приходилось ходить в ношеных вещах, которые отдавали родные. Учитывая то, что девочка была полненькой, вещи не всегда хорошо на ней сидели. Одноклассники часто посмеивались из-за этого, но нынешняя знаменитость не давала себя в обиду еще с малого возраста.

Теперь Настя Каменских пытается поддерживать женщин, ведь понимает, как сложно находиться в подобной ситуации. В будущем она планирует выпустить книгу по мотивации, чтоб помочь людям.



 
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Добавил: Якимова Ирина Вчера, 23:11

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