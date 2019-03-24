Американский ученый Аарон Клаузет высчитал время начала Третьей мировой войны





Работник науки отметил, что этого можно избежать, если люди поменяют мышление. По его расчетам, серьезное международное столкновение произойдет менее, чем через 205 лет после Второй мировой войны, а уже прошло почти 90 лет после ее начала.Специалист изучил 94 серьезных военных конфликта, в ходе которых были многочисленные людские потери. В последнее время жители планеты стали более добрыми, чем раньше, благодаря чему увеличился интервал между крупными битвами. Так, в промежуток с 1940 по 2003 года были войны, но между ними проходило по 12,8 лет.Математик утверждает, что есть связь между столкновениями и количеством мирного времени, исходя из которой стало известно, когда наступит международный конфликт, подобный Второй мировой войне.