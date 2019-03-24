Специалисты составили ТОП недостатков современных смартфонов
Специалисты составили список основных недостатков современных смартфонов. В первую очередь стоит отметить маленький объём аккумуляторной батареи.
Следующим недостатком является отсутствие в телефонах разъёма для наушников. Многие модели не имеют слоты под вторую SD-карту либо СИМ-карту. Многим не нравится отсутствие NFC, проприетарные зарядки, двойные камеры, очень большой либо изогнутый дисплей.
По словам экспертов, в смартфонах недостатком являются также модули рекламы, которые предустанавливают в устройство. Данный шаг снижает стоимость устройств, но сильно раздражает пользователей.
Следующим недостатком является отсутствие в телефонах разъёма для наушников. Многие модели не имеют слоты под вторую SD-карту либо СИМ-карту. Многим не нравится отсутствие NFC, проприетарные зарядки, двойные камеры, очень большой либо изогнутый дисплей.
По словам экспертов, в смартфонах недостатком являются также модули рекламы, которые предустанавливают в устройство. Данный шаг снижает стоимость устройств, но сильно раздражает пользователей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:21