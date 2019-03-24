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Специалисты составили ТОП недостатков современных смартфонов

Специалисты составили список основных недостатков современных смартфонов. В первую очередь стоит отметить маленький объём аккумуляторной батареи.
Специалисты составили ТОП недостатков современных смартфонов

Следующим недостатком является отсутствие в телефонах разъёма для наушников. Многие модели не имеют слоты под вторую SD-карту либо СИМ-карту. Многим не нравится отсутствие NFC, проприетарные зарядки, двойные камеры, очень большой либо изогнутый дисплей.

По словам экспертов, в смартфонах недостатком являются также модули рекламы, которые предустанавливают в устройство. Данный шаг снижает стоимость устройств, но сильно раздражает пользователей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:21

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