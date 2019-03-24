Ученые рассказали об опасности «пассивного алкоголизма»
Ученые из Германии, в результате проведенных исследований, сообщили, что «пассивный алкоголизм» опасен для людей. Это явление аналогично с курением, и оно относится к тем случаям, когда из-за употребления спиртных напитков одним человеком страдают другие.
Пагубным такое действие посчитали для ребенка в утробе пьяной матери. Также эта вредная привычка оказывает негативное социальное воздействие. По статистике, в Германии каждый год рождается от 3 до 3,5 тысяч детей с ФАС. Алкогольный синдром выражается в отклонении физических и умственных способностей. Следующий аспект «пассивного алкоголизма» имеет негативные последствия для социума.
Так, за 2014 год в Германии из погибших в ДТП 2675 человек 1214 являлись жертвами водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Часто на этой почве случается бытовое насилие и даже убийство, к примеру, в 55 из 368 бытовых убийств злоумышленники были пьяны.
Относительно всего мира, алкоголь стоит на четвертом месте среди причин появления болезней и преждевременного ухода из жизни.
Пагубным такое действие посчитали для ребенка в утробе пьяной матери. Также эта вредная привычка оказывает негативное социальное воздействие. По статистике, в Германии каждый год рождается от 3 до 3,5 тысяч детей с ФАС. Алкогольный синдром выражается в отклонении физических и умственных способностей. Следующий аспект «пассивного алкоголизма» имеет негативные последствия для социума.
Так, за 2014 год в Германии из погибших в ДТП 2675 человек 1214 являлись жертвами водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Часто на этой почве случается бытовое насилие и даже убийство, к примеру, в 55 из 368 бытовых убийств злоумышленники были пьяны.
Относительно всего мира, алкоголь стоит на четвертом месте среди причин появления болезней и преждевременного ухода из жизни.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:44