Ученые рассказали об опасности «пассивного алкоголизма»





Пагубным такое действие посчитали для ребенка в утробе пьяной матери. Также эта вредная привычка оказывает негативное социальное воздействие. По статистике, в Германии каждый год рождается от 3 до 3,5 тысяч детей с ФАС. Алкогольный синдром выражается в отклонении физических и умственных способностей. Следующий аспект «пассивного алкоголизма» имеет негативные последствия для социума.Так, за 2014 год в Германии из погибших в ДТП 2675 человек 1214 являлись жертвами водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Часто на этой почве случается бытовое насилие и даже убийство, к примеру, в 55 из 368 бытовых убийств злоумышленники были пьяны.Относительно всего мира, алкоголь стоит на четвертом месте среди причин появления болезней и преждевременного ухода из жизни.