Представлен ТОП-7 самых надежных подержанных авто





Компактный японский автомобиль десятой генерации, комплектующийся 1,6-литровым мотором, выдерживает пробег до 250 000 км, а его ходовая часть – до 100 000 км. Вторым в ТОП-7 по надежности среди б/у машин назван городской седан французского бренда Renault. Автомобиль за 300 000 рублей чаще всего на вторичном рынке предлагается с 1,4- или 1,6-литровым агрегатом. Машина обладает лучшей в своем классе подвеской, но иногда наблюдаются проблемы с помпами двигателя.Среди подержанных авто ценится Volkswagen Polo Sedan благодаря оцинкованному кузову, устойчивому к коррозии, и удобной «механике». За 380 000 рублей на вторичном рынке можно найти б/у Kia Rio с моторами объемом 1,4 или 1,6 л и приводом ГРМ, выдерживающим до 250 000 км. Компактная модель Honda Civic восьмого поколения, оборудованная высококачественным 1,8-литровым агрегатом, обойдется клиенту в 430 000 рублей. Надежностью и неприхотливостью отличается американское авто Ford Focus второй генерации, а также вместительный кроссовер Nissan Qashqai, оцененный на вторичном рынке России в полмиллиона рублей.