Ученые: Недалеко от Земли рождается новая Солнечная система





Учёные изучают молодую звезду DM Тельца, её возраст составляет 3-5 млн лет, по своей массе структура уступает Солнцу. Астрономы, при использовании телескопа ALMA, зафиксировали два пылевых диска вокруг светила. В подобных структурах, отмечают специалисты, в своё время проходило зарождение планет, позднее сформировавших Солнечную систему. Для науки интерес представляет внутреннее кольцо DM, отмечают специалисты. В дальнейшем в нём предполагается возникновение скалистых образований.Во внешнем кольце астрономы уже обнаружили яркое пятно, оно может указывать на значительную концентрацию пыли. Не исключается, что в данном месте зарождается газовый гигант, он станет подобным Нептуну или Урану.