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Ученые: Недалеко от Земли рождается новая Солнечная система

Недалеко от Земли зарождается планетная система, она удалена от Голубой планеты на 470 световых лет. Астрономы указывают на внутреннее кольцо, в нём, согласно теории формирования Солнечной системы, должны образоваться скалистые планеты.
Ученые: Недалеко от Земли рождается новая Солнечная система

Учёные изучают молодую звезду DM Тельца, её возраст составляет 3-5 млн лет, по своей массе структура уступает Солнцу. Астрономы, при использовании телескопа ALMA, зафиксировали два пылевых диска вокруг светила. В подобных структурах, отмечают специалисты, в своё время проходило зарождение планет, позднее сформировавших Солнечную систему. Для науки интерес представляет внутреннее кольцо DM, отмечают специалисты. В дальнейшем в нём предполагается возникновение скалистых образований.

Во внешнем кольце астрономы уже обнаружили яркое пятно, оно может указывать на значительную концентрацию пыли. Не исключается, что в данном месте зарождается газовый гигант, он станет подобным Нептуну или Урану.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 16:34

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