В летевший из Казани в Сочи самолет попала молния





На тот момент, как сообщили в пресс-службе сочинской воздушной гавани, борт находился в 35 км от взлетно-посадочной полосы аэроузла. Пилотам удалось посадить самолет около 06:30. В результате инцидента никто не пострадал. В аэропорту Сочи создали специальную комиссию.Техники, исследовав судно авиакомпании «Победа» после удара молнии, сообщили об отсутствии повреждений в его обшивке. В нормальном режиме функционирует и электронное бортовое оборудование. Самолет допустили к вылету, однако к месту базирования он оправился без пассажиров. В связи с инцидентом отменили следующий рейс данного лайнера Сочи – Москва, а людям предоставили другой борт.