В летевший из Казани в Сочи самолет попала молния
Авиалайнер компании «Победа», выполнявший рейс Казань – Сочи, утром 23 марта попал в грозу. При заходе на посадку в Адлере в фюзеляж самолета ударила молния.
На тот момент, как сообщили в пресс-службе сочинской воздушной гавани, борт находился в 35 км от взлетно-посадочной полосы аэроузла. Пилотам удалось посадить самолет около 06:30. В результате инцидента никто не пострадал. В аэропорту Сочи создали специальную комиссию.
Техники, исследовав судно авиакомпании «Победа» после удара молнии, сообщили об отсутствии повреждений в его обшивке. В нормальном режиме функционирует и электронное бортовое оборудование. Самолет допустили к вылету, однако к месту базирования он оправился без пассажиров. В связи с инцидентом отменили следующий рейс данного лайнера Сочи – Москва, а людям предоставили другой борт.
На тот момент, как сообщили в пресс-службе сочинской воздушной гавани, борт находился в 35 км от взлетно-посадочной полосы аэроузла. Пилотам удалось посадить самолет около 06:30. В результате инцидента никто не пострадал. В аэропорту Сочи создали специальную комиссию.
Техники, исследовав судно авиакомпании «Победа» после удара молнии, сообщили об отсутствии повреждений в его обшивке. В нормальном режиме функционирует и электронное бортовое оборудование. Самолет допустили к вылету, однако к месту базирования он оправился без пассажиров. В связи с инцидентом отменили следующий рейс данного лайнера Сочи – Москва, а людям предоставили другой борт.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:25