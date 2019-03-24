Астрономы обнаружили в «зоне Венеры» трех сестер Земли





Первой называют Проксиму Центавра b в система Альфа Центавра, её открыли в 2016 году. Поверхность тела твердая, предположительно, на планете имеется вода в жидком виде, но доказательств этому нет. Далее следует суперземля Глизе 832 с в созвездии Журавля. Она больше Голубой планеты в четыре раза, температура поверхности тела составляет в среднем минус 20 градусов по Цельсию. Среди сестер Земли называют три объекта. Указывают на Глизе 581 c в созвездии Весов, тело находится на удалении от своего светила на 11 млн км, предположительно, планета имеет свою атмосферу. Считается, что температура поверхности тела составляет в среднем плюс 17 градусов тепла. При наличии метана и углекислого газа воздушный бассейн планеты может нагреваться до плюс 100 градусов. Далее следует суперземля Глизе 581 g в созвездии Весов, с неё получили таинственный сигнал в 2008 году.Замыкает перечень Глизе 581 d в созвездии Весов, с неё получили сигналы несколько лет назад. Импульсы в начале восприняли как космический шум, вслед за этим ученые установили их упорядоченность. Предположительно, на данной планете имеется цивилизация, считают астрономы.