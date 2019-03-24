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Пенсионер в Ростове задолжал по кредитам свыше 233 000 000 рублей

Пенсионер в Ростове задолжал по кредитам более 233 000 000 рублей. При этом местный арбитражный суд не посчитал нужным ограничивать выезд должника за границу.
Пенсионер в Ростове задолжал по кредитам свыше 233 000 000 рублей

Судебное решение разместили на страницах сайта электронного правосудия. Между тем, заявление в суд подали кредиторы пенсионера. Они требуют запретить выезд уроженцу Грузинской ССР за границу, так как его долг составляет больше 233 000 000 рублей. Стоит отметить, что основную часть денег пенсионер должен по кредитам крупному российскому банку. Мужчина занимался деятельностью индивидуального предпринимателя. Однако в 2018 году его объявили банкротом. По отношению к предпринимателю ввели процедуру реализации имущества.

Кредиторы считают, что выезд должника за рубеж может усложнить процедуру банкротства. В данном случае возможна потеря имущественной базы. При этом будут ущемлены права и законные интересы кредиторов. В свою очередь они не предоставили каких-либо доказательств. Вследствие этого данное ходатайство было отклонено судом.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:56

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