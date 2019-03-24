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«Уставший и жирный»: Николай Басков вспомнил разговор с требующей веселья женой олигарха

Николай Басков на фоне смерти Юлии Началовой поделился в эфире шоу «Привет, Андрей» своим рассуждениями. По мнению певца, подобное может произойти с любым из его полноценно отдающихся своей работе коллег. Артист вспомнил, как на корпоративе жена олигарха, ожидающая веселья, назвала его «уставшим и жирным».
«Уставший и жирный»: Николай Басков вспомнил разговор с требующей веселья женой олигарха

Это произошло несколько лет назад. Басков на тот момент работал в напряженном ритме, почти не отдыхал. Артиста измотали постоянные перелеты, многочисленные концерты и корпоративы, из-за стрессов он сильно прибавил в весе. Певец получил приглашение выступить на мероприятии у олигарха, которому отказать не смог, хотя чувствовал себя не очень хорошо. За обедом супруга олигарха обратилась к Баскову, выразив непонимание, за что они платят такому «жирному и уставшему» певцу, ведь им нужен праздник, а тут - шоумен с жалким видом.
«Уставший и жирный»: Николай Басков вспомнил разговор с требующей веселья женой олигарха

Знаменитость ошарашили слова жены хозяина вечера, однако он считает их правильными. Артист является человеком-праздником, и если пришел в дом, не должен давать скучать гостям вечеринки. Никто не интересуется его эмоциональным и физическим состоянием, настроением. Часто звезды и сами работают на износ, не обращая внимания на проблемы со здоровьем, как в случае с Началовой. Представители шоу-бизнеса, подытожил Басков, живут с ощущением, что они вечны, но это далеко не так.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:04

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