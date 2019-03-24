В Ростовской области в аварии погибли два человека
В Ростовской области 23 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Погибли водитель и его пассажир.
Водитель CHEVROLET Lanos обгонял грузовик, но из-за высокой скорости выехал на обочину, машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где и произошло столкновение с фургоном «АФ», сообщает ГИБДД по Ростовской области. От этого авто смялось, перевернулось и упало в кювет.
В ведомстве сообщили, что в результате ДТП возле города Зверево в Красносулинском районе скончались мужчина и женщина. Известно, что водителю иномарки было 61 год, а пассажирке 69 лет, они являлись супругами.
Водитель CHEVROLET Lanos обгонял грузовик, но из-за высокой скорости выехал на обочину, машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где и произошло столкновение с фургоном «АФ», сообщает ГИБДД по Ростовской области. От этого авто смялось, перевернулось и упало в кювет.
В ведомстве сообщили, что в результате ДТП возле города Зверево в Красносулинском районе скончались мужчина и женщина. Известно, что водителю иномарки было 61 год, а пассажирке 69 лет, они являлись супругами.
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:40