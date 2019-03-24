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Вера Брежнева рассказала о своих способах прийти в форму к летнему сезону

Популярная певица Вера Брежнева часто общается с поклонниками в Instagram. В большинстве случаев артистка отвечает на критику фанатов, однако сегодня она решила рассказать о своих способах прийти в форму к летнему сезону.
Вера Брежнева рассказала о своих способах прийти в форму к летнему сезону

На своей странице в соцсети Вера Брежнева написала, что девушки часто задают ей вопросы касательно фигуры и как артистке удается держать себя в форме. Именно поэтому знаменитость решила сделать отдельную страницу, где будет общаться с каждой поклонницей, отвечая на самые популярные вопросы.

Прежде Вера Брежнева рассказывала, что ей удается держать себя в форме благодаря спорту и правильному питанию - певица любит сладкое, однако совсем его не ест. Чтобы промотивировать фанатов к здоровому образу жизни звезда показала очередной солнечный снимок с отдыха.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:19

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