Вера Брежнева рассказала о своих способах прийти в форму к летнему сезону
Популярная певица Вера Брежнева часто общается с поклонниками в Instagram. В большинстве случаев артистка отвечает на критику фанатов, однако сегодня она решила рассказать о своих способах прийти в форму к летнему сезону.
На своей странице в соцсети Вера Брежнева написала, что девушки часто задают ей вопросы касательно фигуры и как артистке удается держать себя в форме. Именно поэтому знаменитость решила сделать отдельную страницу, где будет общаться с каждой поклонницей, отвечая на самые популярные вопросы.
Прежде Вера Брежнева рассказывала, что ей удается держать себя в форме благодаря спорту и правильному питанию - певица любит сладкое, однако совсем его не ест. Чтобы промотивировать фанатов к здоровому образу жизни звезда показала очередной солнечный снимок с отдыха.
На своей странице в соцсети Вера Брежнева написала, что девушки часто задают ей вопросы касательно фигуры и как артистке удается держать себя в форме. Именно поэтому знаменитость решила сделать отдельную страницу, где будет общаться с каждой поклонницей, отвечая на самые популярные вопросы.
Прежде Вера Брежнева рассказывала, что ей удается держать себя в форме благодаря спорту и правильному питанию - певица любит сладкое, однако совсем его не ест. Чтобы промотивировать фанатов к здоровому образу жизни звезда показала очередной солнечный снимок с отдыха.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:19