Вера Брежнева рассказала о своих способах прийти в форму к летнему сезону

На своей странице в соцсети Вера Брежнева написала, что девушки часто задают ей вопросы касательно фигуры и как артистке удается держать себя в форме. Именно поэтому знаменитость решила сделать отдельную страницу, где будет общаться с каждой поклонницей, отвечая на самые популярные вопросы.Прежде Вера Брежнева рассказывала, что ей удается держать себя в форме благодаря спорту и правильному питанию - певица любит сладкое, однако совсем его не ест. Чтобы промотивировать фанатов к здоровому образу жизни звезда показала очередной солнечный снимок с отдыха.