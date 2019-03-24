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Ксения Собчак рассказала подробности своего "конфликта" с Марией Кожевниковой

Телеведущая Ксения Собчак решила прокомментировать "конфликт" с известной российской актрисой Марией Кожевниковой, о котором недавно звезда вспомнила во время программы "Секрет на миллион". Светская львица подчеркнула, с артисткой она совсем не общается, они только встречаются на мероприятиях.
Ксения Собчак рассказала подробности своего "конфликта" с Марией Кожевниковой

"Я никогда не общалась и едва знакома с Марией. В жизни мы встречались от силы раза два на мероприятиях и здоровались- вот и все общение, никаких отношений у нас никогда не было. Я действительно написала что-то в стиле «интересно,как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова?» и разместила одно из ее эротических фото. Это был риторический вопрос моим подписчикам ,потому как я действительно не понимаю почему Высший Законодательный Орган стал местом скопления актрис ,спортсменов и певцов. Мария прекрасно там заседала. В перерывах между сериалами. Именно об эффективности законотворческой деятельности я и хотела поговорить с народным избранником Марией Кожевниковой. Поэтому спустя время подошла и попросила об интервью ,отметив,что это как раз хороший способ объяснить свою позицию. Но, как это всегда и бывает, народные избранники у нас почему-то до ужаса боятся прямых вопросов журналистов и предпочитают говорить в формате монологов ,а не ответов на вопросы. Вот и вся история. И таких историй миллион - чиновники и «народные избранники» не хотят общаться с независимой прессой, хотя это их прямая обязанность.", написала телеведущая на своей странице в Instagram.


Подписчики неонозначно отреагировали на публикацию Ксении Собчак. Многие отметили, что хотели бы пообщаться со светской львицей на тему политики, но она отвечает не всем.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:11

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