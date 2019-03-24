Ксения Собчак рассказала подробности своего "конфликта" с Марией Кожевниковой
Телеведущая Ксения Собчак решила прокомментировать "конфликт" с известной российской актрисой Марией Кожевниковой, о котором недавно звезда вспомнила во время программы "Секрет на миллион". Светская львица подчеркнула, с артисткой она совсем не общается, они только встречаются на мероприятиях.
Подписчики неонозначно отреагировали на публикацию Ксении Собчак. Многие отметили, что хотели бы пообщаться со светской львицей на тему политики, но она отвечает не всем.
"Я никогда не общалась и едва знакома с Марией. В жизни мы встречались от силы раза два на мероприятиях и здоровались- вот и все общение, никаких отношений у нас никогда не было. Я действительно написала что-то в стиле «интересно,как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова?» и разместила одно из ее эротических фото. Это был риторический вопрос моим подписчикам ,потому как я действительно не понимаю почему Высший Законодательный Орган стал местом скопления актрис ,спортсменов и певцов. Мария прекрасно там заседала. В перерывах между сериалами. Именно об эффективности законотворческой деятельности я и хотела поговорить с народным избранником Марией Кожевниковой. Поэтому спустя время подошла и попросила об интервью ,отметив,что это как раз хороший способ объяснить свою позицию. Но, как это всегда и бывает, народные избранники у нас почему-то до ужаса боятся прямых вопросов журналистов и предпочитают говорить в формате монологов ,а не ответов на вопросы. Вот и вся история. И таких историй миллион - чиновники и «народные избранники» не хотят общаться с независимой прессой, хотя это их прямая обязанность.", написала телеведущая на своей странице в Instagram.
Подписчики неонозначно отреагировали на публикацию Ксении Собчак. Многие отметили, что хотели бы пообщаться со светской львицей на тему политики, но она отвечает не всем.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:11