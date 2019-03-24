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Составлен топ-5 самых популярных спорткаров

Составлен топ-5 наиболее популярных спортивных автомобилей. Перечисленные модели являются самыми оригинальными.
Составлен топ-5 самых популярных спорткаров

В первой тройке оказались JAGUAR XJR15, ZENDER VISION и DAUER 962. Первая модель отличается своей уникальностью, количество таких машин составляет всего 50 единиц. Второй автомобиль редкий, так как назван из-за произведения в 80-х годах только 6 авто, а третий в свое время был самым быстрым дорожным средством в мире, которое пустили в серийное производство.

На четвертой позиции расположился COVINI C6 со схожим внешним видом с Tyrell P34 F1. За время производства было собрано всего 8 таких суперкаров. Последний в списке - AIXAM MEGA TRACK. Под капотом у него 12-литровый мотор мощностью 400 лошадиных сил от Mercedes-Benz.

Перечисленные спорткары пользовались высокой популярностью, даже несмотря на то, что выпускались ограниченным тиражом.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:16

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