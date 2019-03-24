Илон Маск готовит новую систему для Tesla





Известно, что нынешняя система в Tesla ненадежна и очень медленно работает. Недавно стало известно, что в планах Илона Маска это исправить, поэтому скоро в электромобилях появится новая система на основе проекта Chromium, исходный код которого открыт.Эксперты предполагают, что изменится только внутренняя часть кода положения, а внешний вид останется прежним. Когда выйдет новая прошивка, пока не сообщается, но, по всей видимости, это случится в ближайшем будущем.Известно, что последние пару лет американская компания Tesla работала над улучшением браузера, но жалобы о «тормозах и глюках» продолжали поступать.