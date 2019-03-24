Илон Маск готовит новую систему для Tesla
Американский предприниматель и инженер Илон Маск готовит для своих электромобилей Tesla новый браузер на основе Chromium. Статью соответствующего содержания написало интернет-издание Engadget.
Известно, что нынешняя система в Tesla ненадежна и очень медленно работает. Недавно стало известно, что в планах Илона Маска это исправить, поэтому скоро в электромобилях появится новая система на основе проекта Chromium, исходный код которого открыт.
Эксперты предполагают, что изменится только внутренняя часть кода положения, а внешний вид останется прежним. Когда выйдет новая прошивка, пока не сообщается, но, по всей видимости, это случится в ближайшем будущем.
Известно, что последние пару лет американская компания Tesla работала над улучшением браузера, но жалобы о «тормозах и глюках» продолжали поступать.
Известно, что нынешняя система в Tesla ненадежна и очень медленно работает. Недавно стало известно, что в планах Илона Маска это исправить, поэтому скоро в электромобилях появится новая система на основе проекта Chromium, исходный код которого открыт.
Эксперты предполагают, что изменится только внутренняя часть кода положения, а внешний вид останется прежним. Когда выйдет новая прошивка, пока не сообщается, но, по всей видимости, это случится в ближайшем будущем.
Известно, что последние пару лет американская компания Tesla работала над улучшением браузера, но жалобы о «тормозах и глюках» продолжали поступать.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:20