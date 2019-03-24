В центре Москвы трое неизвестных избили мужчину и ударили его ножом





Представители пресс-службы ГУ МВД РФ отметили, что в отделение полиции поступила телефонограмма, в которой говорится о госпитализации в реанимацию мужчины в возрасте 27 лет. У пострадавшего наблюдается колото-резаная рана груди. Сотрудники полиции рассказали, что в сквере, находящемся на улице Большой Грузинской, трое неизвестных нанесли ряд телесных повреждений молодому человеку. Потом один из нападавших ранил жертву ножом. Злоумышленники в итоге скрылись.По факту нападения было возбуждено уголовное дело. В настоящее время соответствующими службами ведутся следственные работы.