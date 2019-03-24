АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

В центре Москвы трое неизвестных избили мужчину и ударили его ножом

В центре Москвы трое неизвестных избили, а также ударили ножом мужчину. Инцидент произошёл в Пресненском районе.
В центре Москвы трое неизвестных избили мужчину и ударили его ножом

Представители пресс-службы ГУ МВД РФ отметили, что в отделение полиции поступила телефонограмма, в которой говорится о госпитализации в реанимацию мужчины в возрасте 27 лет. У пострадавшего наблюдается колото-резаная рана груди. Сотрудники полиции рассказали, что в сквере, находящемся на улице Большой Грузинской, трое неизвестных нанесли ряд телесных повреждений молодому человеку. Потом один из нападавших ранил жертву ножом. Злоумышленники в итоге скрылись.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. В настоящее время соответствующими службами ведутся следственные работы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ТОП-5 подержанных авто по цене LADA
Меган Маркл и принц Гарри потратили на
Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы
Ученые приблизились к разгадке тайны
Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони
В горах Косово обнаружили трансформатор
Илон Маск готовит новую систему для
"Вернул 25 квартир в Астрахани":
Ученые создали миниатюрный
Битва "яблочных": Эксперты сравнили
Марат Башаров проживает вместе с
Ученые: Любители BDSM чаще сторонников
Юлия Ковальчук рассказала о любви к
В центре Москвы трое неизвестных избили
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Ученые объяснили возникновение во
Исследование: Большинство операций с
Алла Пугачева в день рождения
Флагман OnePlus 7 показали со всех
Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее
Дочерний бренд Volkswagen Jetta
Виктория Лопырева опубликовала
Китайские учёные разработали
Названы три признака использования в
Ольга Кормухина рассказала о своем
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
Просмотреть все новости