Ученые: Любители BDSM чаще сторонников традиционной связи довольны своим сексом





На это указывает исследование, проведенное специалистами Института клинической сексологии совместно с коллегами из Римского университета «Ла Сапиенца». К научной работе ученые привлекли 266 сторонников BDSM и 200 человек, являющихся приверженцами традиционного секса. В первом случае мужчины чаще выбирают доминантную роль. В 30% случаев партнеры, практикующие эксперименты в сексе, являются «универсалами» и периодически меняют модель интимного контакта.Большинство любителей BDSM признались, что полностью удовлетворены своими сексуальными отношениями. Участники исследования с консервативными взглядами на последние игры часто высказывались о «пресности» своего интимного опыта.