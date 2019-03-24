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Ученые: Любители BDSM чаще сторонников традиционной связи довольны своим сексом

Любители BDSM, как выяснили эксперты, довольны собственной интимной жизнью чаще, нежели сторонники традиционных сексуальных контактов. «Консерваторы» отмечают «пресность» опыта в своих любовных отношениях.
Ученые: Любители BDSM чаще сторонников традиционной связи довольны своим сексом

На это указывает исследование, проведенное специалистами Института клинической сексологии совместно с коллегами из Римского университета «Ла Сапиенца». К научной работе ученые привлекли 266 сторонников BDSM и 200 человек, являющихся приверженцами традиционного секса. В первом случае мужчины чаще выбирают доминантную роль. В 30% случаев партнеры, практикующие эксперименты в сексе, являются «универсалами» и периодически меняют модель интимного контакта.

Большинство любителей BDSM признались, что полностью удовлетворены своими сексуальными отношениями. Участники исследования с консервативными взглядами на последние игры часто высказывались о «пресности» своего интимного опыта.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:48

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