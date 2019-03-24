Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр





Черные дыры формируются при разрушении звёзд, при этом они обладают высокой плотностью, их не могут покинуть лучи света. Белые дыры являются «черными дырами наоборот», отмечают специалисты, данные структуры способны испускать наружу энергию. Новый тип свермассивных тел изучался советскими физиками Николаем Кардашевым и Игорем Новиковым, большое внимание данной теме оказывал британский ученый Стивен Хокинг. В научном мире принято считать, что новые структуры могут возникать, когда их антиподы теряют большую часть энергии и информации, поглощенной ранее. Итальянский физик Карло Ровелли считает, что черные дыры являются перерожденными структурами, они имеют долгий срок существования в отличие от белых. На это оказывает значительное влияние гравитация, причём переход от черной к белой дыре происходит быстро. Вместе с тем при наблюдении это выглядит так, как будто чёрная дыра существует миллиарды лет.Белые дыры, отмечают специалисты, появились задолго до зарождения жизни на Земле. Вследствие короткого периода их существования многие из них исчезли.