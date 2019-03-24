STALKER The Arrival может стать новой игрой от компании BitComposer Interactive





Согласно имеющейся информации, регистрацию осуществили в июле прошедшего года, заявку подали в мае 2017 года. Вместе с тем разработчик опубликовал логотип будущей игры. Эксперты отмечают, что нет никаких сведений относительно того, на каком этапе в настоящее время находится разработка продукта и проводится ли подобная работа вообще. Предположительно, товарный знак могли зарегистрировать на будущие периоды. Компания BitComposer приобрела право на игровой продукт «Пикник на обочине» семь лет назад, с тех пор какие-либо проекты по данной теме не выпускались.Наряду с этим отмечается, что у STALKER The Arrival и S.T.A.L.K.E.R. украинских разработчиков нет ничего общего. Оба бренда, также как и проекты, различны, при этом используется схожий сеттинг.