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STALKER The Arrival может стать новой игрой от компании BitComposer Interactive

Производитель игр BitComposer Interactive зарегистрировал товарный знак STALKER The Arrival, это обеспечивает возможность выпуска новой игры. Секретный проект представляет собой прямую адаптацию романа «Пикник на обочине», созданного братьями Стругацкими.
STALKER The Arrival может стать новой игрой от компании BitComposer Interactive

Согласно имеющейся информации, регистрацию осуществили в июле прошедшего года, заявку подали в мае 2017 года. Вместе с тем разработчик опубликовал логотип будущей игры. Эксперты отмечают, что нет никаких сведений относительно того, на каком этапе в настоящее время находится разработка продукта и проводится ли подобная работа вообще. Предположительно, товарный знак могли зарегистрировать на будущие периоды. Компания BitComposer приобрела право на игровой продукт «Пикник на обочине» семь лет назад, с тех пор какие-либо проекты по данной теме не выпускались.

Наряду с этим отмечается, что у STALKER The Arrival и S.T.A.L.K.E.R. украинских разработчиков нет ничего общего. Оба бренда, также как и проекты, различны, при этом используется схожий сеттинг.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 09:35

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