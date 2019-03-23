Ученые узнали, как обычно люди реагируют на негативные новости в соцсетях





Для этого было создано три типа новостей, каждая последующая из них была более серьезной и трагичной, чем предыдущая. В первой говорилось о расставании с близким человеком, во второй - о неожиданном онкологическом заболевании родственника, а в третьей - о смерти близкого друга. Каждому испытуемому давали возможность отреагировать на это известие так, как ему хочется. Можно было написать комментарий, поставить лайк, использовать разные грустные смайлики, либо и вовсе оставить новость без реакции.После этого людям предлагали заполнить анкету, где у них спрашивали о том, какие известия для них оказались самыми сложными и эмоциональными, а также как они бы предпочли их получать. Результаты оказались достаточно неожиданными. Практически все испытуемые предпочли узнать о всех трех новостях в личном разговоре, а не через соцсети. Отдельно ученые отметили активность людей. Оказалось, что более коммуникабельные из них охотнее оставляли свои комментарии и делились ответными переживаниями.Ученые отмечают, их исследование затрагивало новости о близких людях, поэтому реакция их испытуемых была более резкой. В случае известий о совершенно чужом человеке переживания были бы ощутимо слабее.