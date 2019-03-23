АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8

Зарубежные СМИ обнародовали новые данные о Chevrolet Corvette C8, продажи которого начнутся не ранее следующего года. Предположительно, модель получит роботизированную трансмиссию на 8 ступеней.
Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8

Незначительное время назад в Сети появились снимки нового Corvette C8, которые могли быть сделаны на закрытом показе машины. Судя по имеющимся сведениям, автомобиль выйдет с 12 вариантами цвета кузова, мотором на 6,2 литра, активным управлением горючего и переменным сроком газораспределения. Коробка передач получила код M1L, что говорит о наличии трансмиссии марки DCT.

Официальная премьера Chevrolet Corvette C8 пройдет летом текущего года, а старт продаж состоится в 2020 году. Пока, к примеру, на китайском рынке можно приобрести недорогой седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кейт Миддлтон крепко поссорилась со
Ученые узнали, как обычно люди
Автопарк Андрея Аршавина включает
Катя Лель: Перед смертью дочь подарила
Максим Галкин рассказал о подготовке
Опубликованы данные о новом Chevrolet
Станислав Садальский показал фото Лидии
Модель plus size из США показала
Над рекой Мерси в Англии заметили три
Ведущий дизайнер Apple раскрыл секрет
"Помочь Вере оставить квартиру": Анна
В Тамбовской области молодой парень
УАЗ продолжил работу по созданию
Фигуристка Евгения Медведева стала
В Санкт-Петербурге молодой мужчина умер
В Интернет «слили» сюжет первой серии
Бывшая подруга Бородиной Катя Жужа
Стало известно, как яркие участники
Над Китаем возникла огромная женская
В Австралии продают по цене KIA Rio
Ученые: Молитвы не влияют на исцеление
Apple запатентовала беспроводную
"Госпитализация носит профилактический
Honda Jazz нового поколения получит
Медики из США обнаружили метод лечения
Ольга Рапунцель появилась в эфире
Родители Юлии Началовой дали интервью
Барбара Стрейзанд оправдала педофилию
Для ровера ExoMars создали посадочный
Назван ТОП-3 надежных автомобилей с
Просмотреть все новости