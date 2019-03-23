Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8
Зарубежные СМИ обнародовали новые данные о Chevrolet Corvette C8, продажи которого начнутся не ранее следующего года. Предположительно, модель получит роботизированную трансмиссию на 8 ступеней.
Незначительное время назад в Сети появились снимки нового Corvette C8, которые могли быть сделаны на закрытом показе машины. Судя по имеющимся сведениям, автомобиль выйдет с 12 вариантами цвета кузова, мотором на 6,2 литра, активным управлением горючего и переменным сроком газораспределения. Коробка передач получила код M1L, что говорит о наличии трансмиссии марки DCT.
Официальная премьера Chevrolet Corvette C8 пройдет летом текущего года, а старт продаж состоится в 2020 году. Пока, к примеру, на китайском рынке можно приобрести недорогой седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta.
Незначительное время назад в Сети появились снимки нового Corvette C8, которые могли быть сделаны на закрытом показе машины. Судя по имеющимся сведениям, автомобиль выйдет с 12 вариантами цвета кузова, мотором на 6,2 литра, активным управлением горючего и переменным сроком газораспределения. Коробка передач получила код M1L, что говорит о наличии трансмиссии марки DCT.
Официальная премьера Chevrolet Corvette C8 пройдет летом текущего года, а старт продаж состоится в 2020 году. Пока, к примеру, на китайском рынке можно приобрести недорогой седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:48