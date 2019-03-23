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УАЗ продолжил работу по созданию кроссовера 3170

УАЗ снова начал работу над новым кроссовером 3170. Внешний вид модели будет схож с Chevrolet Niva.
УАЗ продолжил работу по созданию кроссовера 3170

Вместе с сотрудниками завода разрабатывать новинку станет ателье Pininfarina, представители которого первыми высказались об идее сконструировать кроссовер. Автомобиль выйдет на рынок с полноприводной системой и более крупными размерами.

В Сети пока недостаточно информации о новом кроссе, известно, что по первоначальным планам по капот УАЗ 3170 намечалось установить мотор на 2,3 литра с силовой установкой на 170 лошадиных сил. Официальная презентация модели, судя по прогнозам, ожидается не ранее следующего года, поэтому ближе к этой дате появится больше данных о кроссовере.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:57

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