УАЗ продолжил работу по созданию кроссовера 3170





Вместе с сотрудниками завода разрабатывать новинку станет ателье Pininfarina, представители которого первыми высказались об идее сконструировать кроссовер. Автомобиль выйдет на рынок с полноприводной системой и более крупными размерами.В Сети пока недостаточно информации о новом кроссе, известно, что по первоначальным планам по капот УАЗ 3170 намечалось установить мотор на 2,3 литра с силовой установкой на 170 лошадиных сил. Официальная презентация модели, судя по прогнозам, ожидается не ранее следующего года, поэтому ближе к этой дате появится больше данных о кроссовере.