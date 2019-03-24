Уход от «моноброви» и увеличение объемов внутренней памяти: Эксперты рассказали о главных тенденциях на рынке смартфонов в этом году





Конкуренция на современном мировом рынке смартфонов высока как никогда, отмечают эксперты. Производители устройств постоянно придумывают новые решения и инновации для того, чтобы привлечь внимание потребителей. Несмотря на это, всегда существуют общие тенденции, позволяющие понять, каким будет «средний» смартфон в ближайшее время.Эксперты отмечают, в первую очередь производители практически полностью уйдут от «моноброви». Вместо нее будут использовать либо вмонтированные в экран камеры, либо сделают специальный вырез в дисплее. Существует и третий вариант – использование выдвижной платформы для кристалла. В любом случае, отмечают эксперты, «монобровь» скоро просто уйдет в прошлое.Второй большой тенденцией является увеличение объемов встроенной внутренней памяти. В качестве примера был приведен Samsung Galaxy S10+, имеющий 1 терабайт. Эксперты отмечают, не стоит ждать, что каждый смартфон получит именно такой объем внутренней памяти, но средние показатели будут существенно расти. Аналогичная ситуация и с ОЗУ. Уже сейчас многие телефоны используют от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, но скоро их будет еще больше, уверены эксперты.