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Эксперт рассказал о возможном виде "гибкого" iPhone

Федерико Казаленьо из дизайнерского центра Samsung сообщил подробности относительно «гибкого» iPhone. Он дал оценку потенциальному продукту Apple, отмечая возможность выпуска разработки в формфакторе раскладушки.
Эксперт рассказал о возможном виде "гибкого" iPhone

В соответствии со словами эксперта, Apple рассматривает возможность использования дисплея, который раскладывается наружу. При этом специалист подчеркивает, что складывающийся внутрь экран отличается куда большими возможностями в вопросах дизайнерских решений. Отдельно отмечается, что компания из США намеревается применять дизайн, отличающийся небольшой стоимостью и простотой изготовления, но в то же время выглядит не столь привлекательно.

В качестве примера эксперт сообщил о вырезе на дисплее. Последний скопировали многие компании, невзирая на спорность решения в вопросах привлекательности. Как сообщил гендиректор Apple Тим Кук, доход по итогам первого квартала текущего финансового года достиг отметки в $84 млрд. Это существенно меньше прогноза в $93 млрд. В итоге компания все же признала уменьшение востребованности iPhone на мировом рынке.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:11

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