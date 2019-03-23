Эксперт рассказал о возможном виде "гибкого" iPhone





В соответствии со словами эксперта, Apple рассматривает возможность использования дисплея, который раскладывается наружу. При этом специалист подчеркивает, что складывающийся внутрь экран отличается куда большими возможностями в вопросах дизайнерских решений. Отдельно отмечается, что компания из США намеревается применять дизайн, отличающийся небольшой стоимостью и простотой изготовления, но в то же время выглядит не столь привлекательно.В качестве примера эксперт сообщил о вырезе на дисплее. Последний скопировали многие компании, невзирая на спорность решения в вопросах привлекательности. Как сообщил гендиректор Apple Тим Кук, доход по итогам первого квартала текущего финансового года достиг отметки в $84 млрд. Это существенно меньше прогноза в $93 млрд. В итоге компания все же признала уменьшение востребованности iPhone на мировом рынке.