Фигуристка Евгения Медведева стала вегетарианкой

Об этом Евгения Медведева рассказала после того, как стала бронзовым призером чемпионата мира 2019. Фигуристка отмечает, раньше не могла об этом сообщить, так как прошло совсем мало времени с начала нового питания и все еще могло несколько раз измениться. Уже 2 месяца спортсменка не употребляет мяса и практически весь молочный белок, является вегетарианкой. Евгения Медведева отмечает, она не испытывает дискомфорт и голод, так как ее рацион очень широкий. В него входят: много круп, орехов, масел и растительности. Фигуристка отмечает, если организму чего-то не хватает – на помощь приходят витамины, но в этом она не видит никакой проблемы, ибо их принимают и обычные люди.Сейчас Евгения Медведва чувствует себя лучше, чем 2 месяца назад. По ее словам, она более счастлива и радостна, а также у нее улучшилось общее самочувствие. Фигуристка отмечает, забота о себе и своем здоровье придает ей заряд сил и новую мотивацию.В завершении российская спортсменка стала совсем откровенной. Она отметила, вегетарианство позволяет ей лучше следить за собственным весом. Для фигуристки это важно и в спортивном, и в личностном плане. Она отмечает, такая диета позволяет ей эффективно контролировать долю жировой прослойки в своем организме.