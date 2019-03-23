Ольга Рапунцель появилась в эфире «Дома-2» в нетрезвом состоянии

«Он меня уже просто..который раз, какой день..меня кошмарит, кошмарит. Когда же это закончится?.. Я не могу к Василисочке, к своей доченьке сейчас подойти..Я говорю, что устала от таких отношений. Я не вывожу уже, понимаешь, Танечка?», - продолжает повторять на видео Рапунцель.





Поклонники реалити-шоу «Дом-2» убеждены, что «бренд» проекта попросту не знает, как справиться с проблемами, которые «свалились» на ее семейство.Всем известно, что Ольга и Дмитрий никак не могут наладить отношения. А на прошлых выходных масла в огонь подлила и мать Дмитренко, которая напрочь отказалась общаться с невесткой, указав на то, что никогда не простит Рапунцель ее оскорбления.На данный момент коллектив телешоу «Дом-2» разделился на два лагеря. Одни поддерживают Ольгу, другие - Дмитрия. Впрочем, никто не ожидал увидеть молодую мамочку в таком состоянии.В социальных сетях появилась видеозапись, на которой Рапунцель в алкогольном опьянении пытается объяснить одной из участниц реалити-шоу, что уже устала от такой жизни.Сложно не заметить, что Ольга на ролике запечатлена в алкогольном опьянении. По мнению телезрителей, при помощи горячительных напитков Рапунцель пытается совладать с депрессией, которая у нее наступила.