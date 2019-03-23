Над Китаем возникла огромная женская фигура из облаков





Необычное происшествие засняли многие жители Китая, видео уже были опубликованы в Сети. На них виден отчетливый женский силуэт, сформированный из простых облаков. Свидетели ситуации отмечают, эта фигура имеет огромный размер и сильно выделяется на фоне всего остального неба.Необычные облака над Китаем уже успел прокомментировать уфолог Скотт Уоринг. Он отмечает, подобное явление его совершенно не удивляет. Эта женская фигура из облаков – дело рук пришельцев, уверяет уфолог. По его словам, внеземные цивилизации обладают способностью силой мысли менять окружающий мир. Скотт Уоринг отмечает, обычно люди называют это телекинезом или психокинезом. Такая форма облаков говорит о том, что какой-то инопланетянин был впечатлен человеческой женщиной, поэтому его сознание и создало такой образ в небе.Обычные пользователи Сети разделились во мнениях относительно этого события. Одни считают его очень удачным совпадением и порекомендовали остальным насладиться подобным красивым видом, ведь он может больше никогда не повториться. Нашлись и те, кто встал на сторону Скотта Уоринга. По их мнению, уфолог прав и женский силуэт из облаков является происками пришельцев.