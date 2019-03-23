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Крестной мамой сына Алены Савкиной и Илья Яббарова станет бывшая девушка Саши Гобозова

Новоиспеченная мамочка Алена Савкина (Рапунцель-младшая) выбрала своему единственному наследнику крестную маму.
Крестной мамой сына Алены Савкиной и Илья Яббарова станет бывшая девушка Саши Гобозова

По словам длинноволосой красавицу, такую важную роль она может доверить только своей самой лучшей подруге, а по совместительству и бывшей возлюбленной Александра Гобозова – Иване Диловой.

Не так давно стало известно, что Алена получила первый документ своего сына – свидетельство о рождении. Оказывается, что Савкина решила не давать малышу фамилию и отчество его биологического отца и отныне мальчика следует величать, как Савкин Богдан Дмитриевич.

Совсем скоро Рапунцель-младшая планирует окрестить сынишку и сейчас уже точно определилась с крестной мамочкой Богдана. Ею станет бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а также экс-избранница одного из самых ярких героев скандальной телестройки Саши Гобозова – Ивана Дилова.
Крестной мамой сына Алены Савкиной и Илья Яббарова станет бывшая девушка Саши Гобозова

Считанные часы назад Ивана опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена с маленьким Богданом. Под снимком Дилова заявила, что решила продемонстрировать поклонникам своего «сыночка».

«Беби я его называю..», - написала девушка.

Нужно сказать, что телезрителей «Дома-2» не удивил выбор Рапунцель-младшей, ведь всем известно, что девушки уже давно дружат. Впрочем, некоторые фанаты телепроекта уверены, что такой выбор Алены может не оценить ее старшая сестра Ольга, которая ранее намекала родственнице, что хочет стать крестной мамой племянника.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:09

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