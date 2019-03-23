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"Госпитализация носит профилактический характер": Бари Алибасов высказался о состоянии здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной

С Лидией Федосеевой-Шукшиной все в порядке, ее госпитализация носит профилактический характер. Так муж актрисы Бари Алибасов прокомментировал состояние супруги.
"Госпитализация носит профилактический характер": Бари Алибасов высказался о состоянии здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной

Прежде пресса сообщила, что 80-летняя артистка находится в клинике, и у нее отказали ноги. Ситуацию прокомментировал ее муж, известный продюсер Бари Алибасов. По его словам, положение жены нельзя назвать критичным, а с ее ногами все в порядке. Актриса нередко бывает на обследованиях в больницах, потому как переживает за здоровье, а сейчас чувствует себя хорошо.

Алибасов отметил, что у него тоже иногда болят ноги, и добавил, что Федосеева-Шукшина уже семь раз за три месяца бывала на приеме у медиков. Все они плановые, и демонстрируют положительное состояние здоровья у актрисы.

Звезда кино почувствовала себя плохо после возвращения из Испании, куда она с супругом летала на кинофестиваль. Временно она находится под присмотром медиков, но вскоре намерена вернуться в родной дом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:47

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