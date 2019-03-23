Apple запатентовала беспроводную зарядку для клавиатуры и мыши iMac





Такая информация подтверждается официальным патентом, выданным Патентным бюро США. Согласно ему, теперь настольные ПК iMac получат функцию беспроводной зарядки для клавиатуры и мыши. В документе сказано, что для этого не понадобится никаких дополнительных расширений или станций, а также нет необходимости в контакте между компьютером и устройствами ввода. Радиус действия этой беспроводной зарядки будет ограничен небольшим пространством вокруг самого iMac.Эксперты отмечают, согласно описанию полученного патента, речь идет не только клавиатуре и мыши, но и о других устройствах от «яблочных»: iPhone, iPod, Apple Watch, AirPods и других. Сейчас непонятно, возможно ли будет проводить зарядку во время непосредственного использования или нет. Скорее всего, будет первый вариант, иначе нет особого смысла добавлять эту технологию, уверены эксперты. Они отмечают, особенно новость обрадует владельцев Magic Mouse 2, ведь данная мышь имеет порт на своей тыльной стороне, что делает невозможным ее использование во время зарядки. Пока неизвестно, будет ли эта технология применяться в новом поколении iMac.