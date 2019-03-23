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В Австралии продают по цене KIA Rio минимобиль Dart

В Австралии одним из лотов аукциона Lloyds Online стал миниатюрный родстер Dart от местной фирмы Buckle Motors. В переводе на российскую валюту цена модели составляет 698 000 рублей, что дороже KIA Rio с пробегом.
В Австралии продают по цене KIA Rio минимобиль Dart

Основой уникальной машины является база немецкого микромобиля Goggomobil с расположением мотора в задней части. В роли агрегата служит двухцилиндровый 300-кубовый мотор, функционирующий в паре с четырехступенчатой «механикой». Пробег Dart составляет 31,6 тысячи километров.

Богатым оснащением миниатюрный автомобиль похвалиться не может: у него нет климат-контроля, радио и крыши, имеются небольшие двери и спидометр. Кузов необычного транспорта выполнен из плексигласа, в связи с чем общий вес модели равен 345 килограммам.

Стартовая цена лота - 15 200 австралийских долларов (698 000 рублей). В придачу к минимобилю покупатель получит инструкцию по управлению и все необходимые документы. Всего таких моделей Dart разработчики выпустили 700 единиц.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:12

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